Петербуржца будут судить за акцию с крысами в Законодательном собрании

В Петербурге возбудили административное дело в отношении Ильи Мохова, который устроил протестную акцию, запустив крыс в здание Законодательного собрания города. Об этом сообщает «Мой район».

Мохова обвиняют в «нарушении участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Активисту грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком до 42 часов.

История с крысами произошла 14 ноября. Мохов посвятил свою акцию депутатам муниципального совета Черной речки.

Активист заявил, что никто из них не ведет прием граждан, и лишь один из них проживает на территории округа. Мохов считает совет нелегитимным.