Петербург оказался в последней десятке рейтинга регионов РФ по отсутствию вредных привычек

Петербург попал в нижнюю десятку рейтинга российских регионов по отсутствию вредных привычек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата и Генпрокуратуры.

Эксперты при составлении списка учитывали потребление спиртного и табака, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, смертность от отравления алкоголем и число правонарушений, связанных с наркотиками.

Петербург набрал 52,5 рейтинговых балла из 100 и расположился на 76-м месте из 85. В самый конец списка попали Еврейская автономная область (36,5 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ (43,2 балла) и Бурятия (43,2 балла).

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Лидером рейтинга стала Чечня, набравшая 97,3 балла. На вторую строчку попала Ингушетия (94,1 балла), а на третью – Дагестан (91,9 балла). Москва заняла 57-е место (64,2 балла).

Эксперты отметили, что главный фактор отсутствия вредных привычек в России – «не столько экономика регионов, сколько их географическое положение, а также традиции и история».

«Отдельно отметим Санкт-Петербург, который замыкает десятку регионов, наиболее приверженных вредным привычкам. В данном случае прослеживается явное нарушение географического принципа. По всей видимости, низкое место второй столицы связано с ее ролью западных ворот страны и транзитным положением на пути торговых потоков – разного качества и содержания», – добавили специалисты.