Врачам и учителям разрешат принимать в качестве подарка только цветы и канцелярию

Правительство России запретит учителям и врачам принимать любые подарки, помимо цветов, канцелярских принадлежностей и наград. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрия Баснака.

Чиновник отметил, что Министерство здравоохранения не раз предупреждало, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. «Поэтому дарить врачу бутылку коньяка в целом сомнительно», – заявил Баснак.

Предполагается, что на учителей и врачей будут распространяться единые антикоррупционные стандарты. Они также будут касаться всех организаций и учреждений, которые финансируются из бюджета.

Нарушение закона будет предусматривать дисциплинарную ответственность, в том числе замечание, выговор или увольнение.