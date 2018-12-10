«Ангарский маньяк» получил второе пожизненное за 56 убийств

Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова, известного как «ангарский маньяк», ко второму пожизненному заключению. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попкова признали виновным в 56 убийствах. Из его дела исключили еще три пункта обвинения, потому что по ним не хватило доказательств.

Государственный обвинитель Александр Шкинев заявил, что Попкова не устроило решение суда о лишении звания младшего лейтенанта милиции. «Это лишает его права на получение пенсии», – подчеркнул он.

Попкова задержали в 2012 году. Спустя три года его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства в период с 1994 по 2000 год. Врачи признали «ангарского маньяка» вменяемым.