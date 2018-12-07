Вокруг памятника Николаю I на Исаакиевской площади разместили силовые леса

На Исаакиевской площади установили силовые леса вокруг памятника Николаю I. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Чиновники отметили, что чертежи с устройством памятника не сохранились, поэтому специалисты не смогли определить, как монумент закреплен.

«Силовые леса исключат дальнейшее разрушение памятника, обеспечат поддержание необходимого температурно-влажностного режима, и позволят провести дополнительное обследование этого уникального монумента. Только после этого специалисты смогут определить методику реставрации», – сказал глава КГИОП Сергей Макаров.

Он добавил, что работы общей стоимостью около 50 млн рублей займут не меньше двух лет. Их проведет реставрационная мастерская «Наследие».