Голосование за новое имя для Пулково продолжится 10 декабря

Второй тур конкурса «Великие имена России» в Петербурге начнется 10 декабря. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Общественную палату Северной столицы.

Конкурс будет проходить по тем же правилам, что и в первом туре. Голосование завершится 21 декабря.

Больше всего поддержки в Петербурге получил Петр I, однако его кандидатура оказалась еще популярнее в Воронеже. В связи с этим в городе на Неве пришлось провести второй тур.

Петербуржцам предложили три варианта нового имени для аэропорта Пулково – полководец Александр Невский, писатель Федор Достоевский и композитор Дмитрий Шостакович.