В Пулково начал работать капсульный отель

В петербургском аэропорту Пулково открылся первый капсульный отель. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Небольшая гостиница расположена в общей зоне терминала. В ней находятся 13 индивидуальной капсулы.

Внутри каждого номера есть большое спольное место. На нем могут разместить двое взрослых и ребенок.

«Гостям предоставляются подушки, одеяла и одноразовое постельное белье. В каждой капсуле есть зеркало, журнальный столик, сейф, вешалка для одежды, часы-будильник, USB порт и розетка 220В для зарядки устройств. Кроме того, к услугам гостей развлекательная система и бесплатный Wi-Fi», – отметили в Пулково.

В настоящее время час нахождения в капсуле стоит 190 рублей. Дети до десяти лет могут находиться в номере бесплатно, если их сопровождают взрослые.