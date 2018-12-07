Трамвай «Чижик» начнет движение по Наставников до Ириновского проспекта до конца декабря

Частный трамвай «Чижик» начнет движение от станции метро «Ладожская» по проспекту Наставников до Ириновского проспекта в середине декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Транспортной концессионной компании».

В организации заявили, что к настоящему времени смонтирована и испытана новая контактная сеть для трамвая по проспекту Наставников между проспектом Косыгина и Ириновским проспектом. Пробный рейс состоится до конца первой декады декабря.

Протяженность отремонтированного участка составляет около 2 км. На трассе установлены светофоры, в скором времени к сети подключат «умные» остановки.

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Частный трамвай начал свою работу в Петербурге 7 марта 2018 года. Он курсирует от Хасанской улицы до Ладожского вокзала.

Стоимость проезда составляет 40 рублей, как и в обычном социальном транспорте. Оплатить проезд также можно с помощью карты «Подорожник» или бесконтактных систем оплаты.