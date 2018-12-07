Петербургский депутат предложил украсить «мост глупости» новогодней подсветкой для безопасности водителей

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев предложил украсить праздничной подсветкой «мост глупости» на пересечении Ленсоветской дороги и Софийской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.

Предложение Цивилев адресовал вице-губернатору Петербурга Игорю Албину. Депутат подчеркнул, что накануне под «мостом глупости» не прошел уже 162-й грузовик.

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По мнению парламентария, новогодняя подсветка поможет водителям больше не попадать в «ловушку». «Сохранить подсветку необходимо и после новогодних праздников, поэтому вариант должен быть очень экономичным», – добавил депутат.

Известность мост получил осенью 2017 года. Уже через полгода под ним успели застрять 150 грузовиков.

Вскоре власти установили ограничители высоты, которые сломались через два месяца.