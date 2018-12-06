Беглов предупредил Медведева о возможном транспортном коллапсе в Петербурге

Врио губернатора Петербурга попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева помочь с развитием транспортной инфраструктуры в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На встрече с Медведевым Беглов рассказал о проблемах Петербурга. «С болевыми точками, которые есть у города, можно справиться только вместе. Если их сегодня не развязать, то коллапс будет не только в городе, но и на всех трассах, которые к нему примыкают», – сказал он.

Беглов подчеркнул, что премьер-министр поддержал предложения Смольного. Правительство Петербурга рассчитывает на включение значимых для города дорог в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный правительством РФ.

В частности, речь идет о реконструкции Московского шоссе и участка трассы «Нарва», строительство Восточного скоростного диаметра и Южной широтной магистрали.