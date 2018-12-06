У арестованного экс-главы Ростехнадзора по СЗФО Слабикова нашли еще 430 млн рублей

Бывшему руководителю Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу Григорию Слабикову продлили арест по делу о многомиллиардном хищении. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Славиков останется под стражей до 11 апреля 2019 года. До этого же срока под домашним арестом будет находиться другой фигурант дела - дочь Слабикова Елена.

Ранее сообщалось, что экс-главу Ростехнадзора по СЗФО обвиняют в хищении около 5 млрд рублей в составе организованной группы. В ходе следствия было найдено и изъято еще 428 млн рублей, поэтому общая сумма увеличилась до 5,6 млрд рублей.

В пресс-службе судов подчеркнули, что Слабиков и его дочь признали вину и раскаялись в преступлении.

Сотрудники правоохранительных органов в мае 2018 года нагрянули с обысками в офис чиновника на Моховой улице, в квартиру на Крестовском острове и загородный дом в Токсово. У него нашли большое количество пачек денег, в том числе евро, и драгоценностей.

Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти считает, что Слабиков состоял в организованной группе по хищению денег строительных компаний, входивших в три саморегулируемые организации – «Строительный ресурс», «Строй-Проект» и «Строй-Изыскания».

Следствие полагает, что с 2010 по 2016 год было похищено более 5 млрд рублей. Деньги переводились по фиктивным договорам доверительного управления в компанию «Норд-Вест Капитал», после чего переходили номинальным юридическим лицам. Основная часть средств, по версии правоохранителей, была выведена в Испанию.