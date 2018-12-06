На Исаакиевской площади задержали четверых активистов, призывавших распустить Законодательное собрание

На Исаакиевской площади в Петербурге задержали четверых активистов, которые проводили одиночные пикеты. Об этом сообщили в Telegram-чате «Группа помощи задержанным».

Красимир Врански, Елена Березина, Павел Шапчиц и Дмитрий Негодин выступали с призывом распустить Законодательное собрание Петербурга из-за отказа депутатов «Единой России» принять поправки в защиту зеленых насаждений. В частности, речь шла о территории парка Малиновка, в котором собираются построить храм.

Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский отметил, что активистов задержали по указанию Федеральной службы охраны. Она объявила соседний с Мариинским дворцом отель в доме №2 по переулку Антоненко «объектом госохраны», потому что в нем остановился кто-то из руководителей стран СНГ, прибывших в Петербург на Евразийский экономический совет.

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«Полиция ссылается на необходимость получить какие-то «объяснения» в связи с поступлением жалобы неких лиц на проведение пикетов у Мариинского дворца. И почему-то не может взять объяснения на месте», – добавил Вишневский на своей странице во «ВКонтакте».

Красимир Врански заявил, что всех задержанных отпустили, никому обвинения не предъявлены.