В Следственном комитете опровергли выселение школы №204 на Миллионной ради кадетов

Следственный комитет России опроверг информацию, что школу №204 планируют выселить из здания на Миллионной улице из-за ремонта кадетского корпуса ведомства. Об этом сообщили в официальной пресс-службе СК.

Ранее на портале change.org появилась петиция, направленная главу СКР Александру Бастрыкину. В ней петербуржцы просили «спасти детей от расформирования школы».

В ведомстве отметили, что заключили договор со школой о размещении в ней нескольких кадетских классов на время, пока ведутся работы. После завершения ремонта учащиеся вернутся в здание №13 по набережной реки Мойки.

«Особо необходимо подчеркнуть, что временное нахождение кадет никак не влияет на школьный учебный процесс», – добавили в Следственном комитете.