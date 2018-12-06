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ГИБДД попросила отложить введение новых автомобильных номеров

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© Фото: Тарас Литвиненко / РИА «Новости»

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В ведомстве заявили, что это поможет избежать необоснованных расходов госбюджета.

ГИБДД попросила Росстандарт отложить введение нового стандарта автомобильных номеров. Об этом сообщает «Коммерсант».

Изменения должны были вступить в силу 1 января 2019 года. В Госавтоинспекции попросили сдвинуть нововведение на 4 августа.

В ГИБДД подчеркнули, что это связано с особенностями полицейских госзакупок. Они производятся на несколько месяцев вперед, но ведомство не имеет право заказывать производство знаков по ГОСТу, который еще не вступил в силу.

По данным источника, перенос сроков поможет избежать «возможных необоснованных расходов федерального бюджета». Минувшей осенью ГИБДД приобрела автомобильные номера старого образца на 240 млн рублей.

Согласно новым стандартам, регистрационные знаки для мотоциклистов будут меньшего размера. Это позволит устанавливать из на зарубежные мотоциклы. Помимо этого, появится новый вид двухстрочных номеров для автомобилей с площадками с нестандартным местом крепления.

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