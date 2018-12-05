U2 стала самой высокооплачиваемой группой 2018 года

Ирландскую группу U2 признали самой высокооплачиваемой в мире по итогам минувшего года. Об этом сообщает Forbes.

Коллектив за отчетный период с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года заработали 118 млн долларов. На втором месте оказалась группа Coldplay с заработком в 115,5 млн долларов.

Третье место занял поп-исполнитель Эд Ширан (110 млн долларов). Лидер прошлого года рэпер Diddi (Шон Комбс, так известный как P. Diddy) в этот раз оказался на десятой строчке с результатом 64 млн долларов.

В топ-10 также вошли Бруно Марс, Кэти Перри, Тейлор Свифт, Jay-Z, Guns N' Roses и Роджер Уотерс.