Кот Ахилл получит награду от губернатора Ленобласти за развитие регионального туризма

Власти Ленинградской области наградят эрмитажного кота Ахилла за вклад в развитие регионального туризма. Об этом сообщили в администрации области.

Премию коту вручит глава региона Александр Дрозденко. Церемония пройдет в Доме правительства 7 декабря в 10:00.

Мероприятие состоится накануне десятилетнего юбилея Музея кошки во Всеволожском районе. Туда Ахилл приглашал своих поклонников в социальных сетях.

Эрмитажный кот прославился своими прогнозами на футбольных турнирах. Ахилл работал «оракулом» на Кубке Конфедераций в 2017 году и на Чемпионате мира в 2018 году.