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Картина дня: пожар на улице Латышских Стрелков, сокращение парка 300-летия и новое имя Пулково

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© Фото: vk.com/spb_today

Темы дня

Какое здание тушили 160 пожарных, почему уменьшили площадь парка и как хотят назвать аэропорт.

Главной темой дня, по данным «Монитора», стал пожар на складе с бумагой на улице Латышских стрелков.

Склад загорелся 4 декабря около 22:00. Площадь пожара составила порядка 2 тыс. кв. м. С огнем боролись 40 единиц спецтехники и более 160 сотрудников МЧС.

На место происшествия для тушения возгорания прибыл пожарный поезд. «Его пригнали к горящему зданию по железнодорожным путям, которые проложены по территории промышленной зоны со складами», – сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали.

Второй темой, согласно «Монитору», стало сокращение площади парка 300-летия Петербурга. Первыми об этом написали «Невские новости» (15:10), Gazeta.Spb (16:00) и «Мойка78» (16:45).

Парк в Приморском районе лишили площади в 15 га. Эти территории были выведены из «зеленой зоны» согласно законопроекту, принятому депутатами Законодательного собрания.

В городском парламенте отметили, что территории пляжей и Финского залива ошибочно были включены в зону зеленых насаждений общего пользования. Поправка позволила устранить неточность.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал второй тур конкурса «Великие имена России» в Петербурге. Первыми об этом написали «Фонтанка» (4 декабря в 20:10), АБН (4 декабря в 20:50) и Gazeta.SPb (декабря в 21:35).

Официальным дополнительным названием Пулково было выбрано имя полководца Александра Невского. Об этом сообщили в прямом эфире телеканала «Россия-1».

Большинство петербуржцев проголосовали за основателя города Петра I, однако в Воронеже он набрал больше голосов, поэтому имя Петра Великого будет присвоено воронежскому аэропорту.

Во втором туре голосования для имени петербургского аэропорта предложат три варианта: полководец Александр Невский, писатель Федор Достоевский, композитор и пианист Дмитрий Шостакович.

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».

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