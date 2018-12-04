Метрострой: Сдача станций Фрунзенского радиуса зависит от работы Смольного с документами

Руководство компании «Метрострой» заявило, что для ускорения сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» необходима быстрая работа Смольного с документацией по завершенным этапам строительства. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В компании подчеркнули, что станции и тоннели между ними готовы на 100%, строительство пешеходных переходов на станциях «Проспект Славы» и «Дунайская» завершено на 95%, как и монтаж подъемного оборудования.

«Отделочные работы на станциях выполнены на 85%, монтаж инженерных сетей – 60%», – добавили в «Метрострое».

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По данным руководства компании, для завершения строительство нужно оплатить предыдущие работы.

«Метростроевцы почти два года содержали Фрунзенский радиус собственными силами, и сегодня мы считаем делом чести отстаивать собственную позицию и, несмотря на практически полную остановку работы с документами со стороны КРТИ (комитет по развитию транспортной инфраструктуры, – прим. ред.), продолжаем осуществлять работы в полной мере», – сказали в «Метрострое».

Три станции Фрунзенского радиуса метро, «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», обещали открыть до 20 декабря 2018 года. В октябре Смольный продлил контракт на строительство станций до мая 2019 года, что объяснил необходимостью завершения финансовых вопросов. Позднее срок сдачи депо «Южное», которое будет обслуживать радиус, перенесли на период позднее второй половины января 2019 года.

В конце ноября власти Петербурга заявили, что намерены расторгнуть контракт с «Метростроем», если та не завершит строительство станций до 20 декабря.