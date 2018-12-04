В петербургском метро 29 декабря проведут экскурсии на ретропоезде с Дедом Морозом

В преддверии Нового года в петербургском метро запустят ретросостав с экскурсией, пассажиров которого будет встречать Дед Мороз. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Северной столицы.

Исторический поезд был создан к 60-летию петербургского метрополитена в 2015 году. Он состоит из четырех отреставрированных вагонов 1960-х годов. В них находится экспозиция, посвященная истории подземного транспорта.

Прокатиться на поезде можно будет 29 декабря. Из-за повышенного интереса экскурсии на ретросоставе будут платными, записаться на них нужно заранее.

«Запись производится на сайте teona-spb.ru, справки – по телефонам 8(812)954-41-23 и 8(911)923-99-08», – добавили в пресс-службе метро