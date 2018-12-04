Почти четверть жителей России не знакомы с содержанием Конституции РФ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел соответствующий опрос.
Большинство россиян (69%) отметили, что имеют общие представления о статьях Конституции. Еще 6% оценили свои знания ка "очень хорошо", а 23% респондентов заявили, что ничего о них не знают.
Важнейшим россияне считают право на охрану здоровья (49%). Чуть меньше (45%) ценят право на образование, а 40% - на труд.
Опрос был проведен в преддверии 25-летия со дня принятия Конституции РФ. Она вступила в силу 25 декабря 1993 года.
ВЦИОМ: Четверть россиян не знает статей Конституции РФ
© Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»
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В декабре 2018 года исполняется 25 лет со дня принятия высшего нормативно правового акта страны.
Почти четверть жителей России не знакомы с содержанием Конституции РФ. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения, который провел соответствующий опрос.
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