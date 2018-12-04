Гидрометцентр: Ноябрь в Петербурге был теплее и суше нормы

Ноябрь 2018 года в Петербурге был теплее нормы почти на три градуса. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Средняя температура воздуха в последнем месяце осени составила +2,8 градуса. Это на 2,7 градуса теплее нормы.

Минувший месяц также был более сухим, чем в прошлом. «В ноябре наблюдался дефицит осадков, их количество составило всего 33% от климатической нормы. Продолжительность солнечного сияния оказалась близкой к климатическим характеристикам», – добавили в Гидрометцентре.