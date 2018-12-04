Больше сахара, меньше солода: в России могут измениться качество и вкус пива

В России в скором времени могут измениться требования к качеству пива. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект технического регламента Евразийского экономического союза безопасности алкогольной продукции.

В настоящее время по законодательству разрешается заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода. Новые нормы увеличат эту цифру до 50%.

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Проект изменит и допустимую массу сахаросодержащих продуктов. Она вырастет с 2% до 5%.

По данным газеты, проект уже одобрила коллегия Евразийской экономической комиссии. Совет комиссии должен его рассмотреть 5 декабря. В случае принятия документа требования будут действовать для России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Армении.