Картина дня: просьба отменить передачу Исаакия РПЦ, долг ФК «Тосно» и слив опасных веществ в канализацию Колпино

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала просьба депутатов Законодательного собрания Петербурга отменить распоряжение о подготовке передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Оперативнее всех об этом сообщили Regnum, «Фонтанка» (15:15) и «Деловой Петербург» (15:55).

Документ на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова подписали депутаты фракций «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ и «Партия роста» – Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Алексей Ковалев, Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Александр Егоров.

Они отметили, что жители Северной столицы не раз обращались к ним по поводу отмены распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) от 30 декабря 2016 года.

Парламентарии ссылаются на письмо главы ведомства Михаила Мокрецова, написанное в минувшем октябре. В нем вице-губернатор заявил, что исполнение двух пунктов распоряжения КИО утратило актуальность. Речь идет об «определении возможности изъятия» храма из управления музея-памятника «Исаакиевский собора» и о предоставлении сведений о составе и свойствах музейных предметов и коллекций.

Второй темой, согласно «Монитору», стала выплата ФК «Тосно» почти 13 млн рублей стадиону «Петровский». Быстрее всех об этом рассказали «Деловой Петербург» (12:10), Gazeta.SPb (13:10) и «Невские новости» (13:30).

Ныне не существующий клуб по решению арбитражного суда должна будет вернуть долг. Руководство «Тосно» должно отдать спорткомплексу «Петровский» 12,9 млн рублей. Еще 43 млн необходимо выплатить другим кредиторам.

Третьей темой, по данным «Монитора», стал слив загрязненных веществ в канализацию Колпино. Первыми об этом написали «Невские новости» (09:25), «Мойка78» (09:40) и АБН (10:20).

В пресс-службе петербургской прокуратуры сообщили, что за нарушения ответственны ООО «ДиКом», ООО «СиБ-центр» и ООО «Апекс АрхиМет». В ведомстве отметили, что первая компания допустила нарушение из-за поломки оборудования.

Инспекторы выявили превышения нормативов по железу, алюминию, меди, нефтепродуктам, фенолу, цинку, марганцу, жирам и другим показателям. Руководство трех компаний собираются привлечь к ответственности.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Мойка78», «Невские новости» и «Фонтанка».