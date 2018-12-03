Умер писатель Андрей Битов

В Москве скончался писатель Андрей Битов. Об этом сообщила литературный критик Галина Юзефович на своей странице в Facebook.

Она отметила, что писатель умер в Бауманской больнице. Юзефович не уточнила обстоятельств кончины автора, которому был 81 год.

Андрей Георгиевич Битов родился в Ленинграде в 1937 году. Литературную карьеру он начал в 1956 году, а через девять лет вступил в Союз писателей.

Самое известное произведение Битова – роман «Пушкинский дом», написанный в 60-е. Впервые его напечатали в США в 1978 году, а в СССР книгу опубликовали в 1987 году. «Пушкинский дом» считают одним из первых постмодернистских романов отечественной литературы.

За свою жизнь Битов получил различные награды и премии, в том числе орден Дружбы и французский орден «За заслуги в искусстве и литературе».