В декабре в Петербурге из-за технических работ разведут пять мостов

В Петербурге в декабре 2018 года проведут технологические разводки пяти мостов. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

В ночь с 3 на 4 декабря Большеохтинский мост будет разведен с 02:00 до 05:00. Водители и пешеходы не смогут воспользоваться Благовещенским мостом 5, 6, 12, 13 и 14 декабря с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00.

Литейный и Дворцовый мосты разведут в ночь на 7 декабря. Технические мероприятия на первой переправе пройдут с 01:40 до 04:45, на второй – с 01:10 до 02:50 до 03610 до 04:55.

Работы на мосту Александра Невского состоятся 14 и 18 декабря с 02:00 до 05:10.

Сезон разводки мостов завершился в Петербурге 30 ноября. Она возобновится 10 апреля 2019 года.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.