Петербургский блогер переплыл Черную речку в ванне

Блогер из Петербурга Никита Поддубнов переплыл Черную речку в ванне на колесах. Об этом сообщает Piter.TV.

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Необычный транспорт блогера был оснащен четырьмя колесами и рулем. В качестве весла Поддубнов использовал швабру.

Молодому человеку не удалось удачно завершить путешествие. У набережной ванна перевернулась.