На улицах Петербурга появилось больше 80 камер наблюдения, распознающих лица

В Петербурге установили больше 80 камер, которые позволяют распознавать лица горожан с помощью компьютерной системы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

Устройства разместили в рамках первого этапа создания интеллектуальной системы обработки данных с городских камер. К концу 2018 года число камер вырастет до 150, а в следующем году увеличится в несколько раз.

«В режиме реального времени система идентифицирует лица, программируя их в биометрические модели. По таким прототипам невозможно восстановить оригинальные изображения, но легко сопоставить с базами данных из различных источников. Процессы распознавания, хранения и обработки данных полностью автоматизированы», – отметили в Смольном.

В комитете добавили, что камеры фиксируют не только лица, но и номера автомобилей, оставленные предметы и другие объекты.