ВЦИОМ: Россияне стали меньше бояться ВИЧ-инфицированных

Большинство жителей России перестали осуждать ухаживание за ВИЧ-инфицированными людьми. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Доля таких россиян за 13 лет выросла в два раза – до 57%. Увеличилось и число респондентов, которые готовы жить с больными ВИЧ по соседству – с 38% до 65%.

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Почти половина опрошенных, 49% человек, не готовы есть из посуды, которой когда-либо пользовались инфицированные люди. Треть респондентов с трудом согласны отдать детей в класс, где учится ВИЧ-положительный ребенок, такое же число опрошенных этого не боятся.

В субботу, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был утвержден ровно 30 лет назад.