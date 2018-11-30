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«Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района» привлекут к ответственности за мох на двух жилых домах (ФОТО)

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© Фото: procspb.ru
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    Нарушения сотрудники прокуратуры выявили на набережной Обводного канала и на улице Лабутина.

    В Петербурге выявили два жилых дома, которые из-за ненадлежащей работы управляющих компаний покрылся мхом. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

    Сотрудники управления ведомства по Адмиралтейскому району выявили нарушения на доме №141 по набережной Обводного канала и на доме №15 на улице Лабутина.

    В прокуратуре подчеркнули, что здания находятся под управлением ООО «Жилкомсервис №1 Адмиралтейского района». «Отслоение окрасочного и штукатурного слоев фасадов домов на высоте выше человеческого роста, что, в том числе, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.

    Выявлены также разрушения и выветривание стенового материала (кирпичной кладки), загрязнения поверхности фасадов зданий, а один из конструктивных элементов балкона дома на улице Лабутина отсутствует», – заявили в ведомстве.

    Прокуратура потребовала немедленно устранить нарушения. Руководство управляющей компании собираются привлечь к административной ответственности.

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