Депутаты ЗакСа предложили ужесточить контроль над таксистами в Петербурге

Власти Петербурга пообещали усилить контроль за работой такси в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Дениса Четырбока.

Согласно законопроекту, одно из ведомств, предположительно, комитет по транспорту, будет следить за работой перевозчиков. В частности, особое внимание будет уделено требованиям к водителям.

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Стаж таксистов должен быть не менее трех лет, они также обязаны проходить медицинское освидетельствование перед выходом на линию. Помимо этого, каждая машина должна быть оснащена «шашечками».

В Смольном подчеркнули, что законопроект будет касаться компаний и индивидуальных предпринимателей. Документ уже предварительно одобрили на заседании комитета по законодательству.