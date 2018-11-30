В Петербурге закончился сезон разводки мостов

В Петербурге завершилась навигация по рекам и каналам города. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

В последний раз разводка мостов по графику состоялась в ночь на 30 ноября. Теперь она возобновится 10 апреля 2019 года.

Навигация на рукавах Невы закончилась еще 15 ноября. Мосты снова будут разводить с 20 апреля 2019 года.

Следить за разводкой мостов в режиме онлайн можно на главной странице сайта СПб ГБУ «Мостотрест», а также в мобильном приложении «Мосты Петербурга» в Google Play и AppStore, которые работают с августа 2017 года и доступны на трех языках – русском, английском и китайском.