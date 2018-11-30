Власти России хотят узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Министерство экономического развития разрабатывает проект постановления, которое разрешит продажу автомобильных номеров с «красивой» комбинацией букв и цифр. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство ведет работу совместно с МВД. Чиновники планируют внести документ в правительство РФ к сентябрю 2019 года.

В Минэкономразвития отметили, что в настоящее время необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов с номерами и как их должны выбирать.

Специалисты также обсудят возможные злоупотребления при продаже номеров. Власти планируют избежать подобных ситуаций.

По словам специалистов, стоимость номеров в настоящее время может достигать 3 млн рублей. Самой дорогой комбинацией цифр считается номер 777 московского региона – его оценивают в 965 тыс. рублей.