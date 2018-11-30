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Правительство Петербурга оценило Исаакиевский собор в 122 млн рублей

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© Фото: Instagram / @issumbo_si

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Квадратный метр храма стоит примерно 25 тыс. рублей.

Власти Петербурга оценили кадастровую стоимость Исаакиевского собора в почти 122,5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Городского управления кадастровой оценки, квадратный метр собора стоит 25 тыс. 254 рубля за кв. метр.

«Следует учесть, что при определении величины кадастровой стоимости определяется стоимость замещения (затраты на строительство объекта с аналогичной или сопоставимой полезностью, с применением конструкции и материалов используемых на рынке в настоящее время)», – добавили в учреждении.

В управлении подчеркнули, что в стоимость не входит лепнина, позолота, фрески, мозаики и другие украшения храма.

Ранее вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов заявил, что в соборе у музея заберут придел святой Екатерины, его передадут Русской православной церкви для богослужений.

В январе 2017 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора «уже решен» и он будет передан РПЦ. Однако с тех пор РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, но и после них к теме не возвращались.

При этом ранее, в 2015 году, Смольный отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. Например, за 2017 год Исаакиевский собор заработал почти 900 млн рублей.

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