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Картина дня: новый президент Грузии, запись детей в первые классы и первый ледоход на Неве

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© Фото: Александр Имедашвили / РИА «Новости»

Темы дня

Кто победил на выборах, когда можно подавать документы в школы и когда в Петербурге ожидается появление льда.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала победа Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии.

Политик во втором туре набрала 59,52% голосов. Ее соперник Григола Вашадзе получил поддержку 40,48% проголосовавших. Он отказался признавать итоги выборов.

Зурабишвили была независимым кандидатом. Ее поддержала правящая партия «Грузинская места». Впервые в истории страны главой Грузии стала женщина.

Второй темой, по данным «Монитора», стала дата начала записи детей в первые классы в Петербурге. Быстрее всех об этом рассказали «Фонтанка» (12:50), «Невские новости» (13:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:00).

Кампания по записи детей начнется 15 декабря. Первыми документы смогут подать представители льготных категорий граждан.

Основной поток подачи начнется 20 января. В период по 30 июня будет производиться запись для детей, проживающих на закрепленной территории. С 1 июля будут записывать детей без учета прописки.

В Смольном подчеркнули, что родители смогут подать заявление сразу в три школы.

Третьей темой, по версии «Монитора», стал прогноз первого ледохода в Петербурге в текущем сезоне. Оперативнее всем об этом написали «Невские новости» (10:35), «Фонтанка» (10:55) и «Аргументы и факты в Петербурге» (12:15).

К ночи на пятницу, 30 ноября, по Неве пойдет первый ледоход. Об этом главный синоптик города Александр Колесов написал на своей странице в Facebook.

«Готовим фотоаппараты, скоро по Неве первый ледоход пойдет. А к ночи уже густой будет», – рассказал метеоролог.

Ледоход – это движение льда по течению во время таяния или в начале замерзания рек.

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