В Петербурге ужесточат требования к магазинам с алкоголем

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает требования к магазинам, продающим алкоголь.

Согласно документу, уставной капитал торговых точек должен превышать 700 тыс. рублей. В настоящее время количество средств может быть на 200 тыс. меньше.

Инициатива поможет очистить рынок от магазинов, которые торгуют некачественными спиртными напитками, заявил депутат Денис Четырбок.

Другого мнения придерживается парламентарий Алексей Ковалев. Он выразил сомнение, что законопроект повлияет на количество контрафакта.

Депутат подчеркнул, что «дрянь» продается и в крупных сетевых магазинах. В качестве примера он привел портвейн, литр которого с учетом всех акцизов стоит 160 рублей.