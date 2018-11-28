Метрострой: Дефекты на «Новокрестовской» и «Беговой» не влияют на безопасность пассажиров

Компания «Метрострой» заявила, что все замечания по станциям «Новокрестовская» и «Беговая» в Петербурге не влияют на безопасность пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Накануне в ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что за полгода эксплуатации двух станций «зеленой» ветки подземки выявили более тысячи дефектов.

В «Метрострое» ответили, что замечания устраняются в рамках гарантийных обязательств. «Они не влияют на безопасность пассажиров и эксплуатацию объекта. Работы производятся преимущественно в ночное время. Это обычная практика, осуществляемая на любом объекте в процессе эксплуатации», – добавили в компании.

Представители «Метростроя» подчеркнули, что объекты официально приняты заказчиком, а Ростехнадзор подтвердил соответствие построенных станций проектам.

Власти Петербурга обещали открыть «Беговую» и «Новокрестовскую» 29 апреля, в день матча между футбольными клубами «Зенит» и ЦСКА. Пресс-секретарь Албина Елена Михеева позднее сообщила, что к концу апреля на продолжении «зеленой» ветки метро начнется лишь рабочее движение, поэтому людей пустят на станции только 13 мая.

В итоге «Беговую» пассажиры не увидели и 13 мая, а «Новокрестовская» проработала около девяти часов, затем ее закрыли, чтобы она начала работать вместе с «Беговой». Станции метро открыли к Чемпионату мира по футболу в мае 2018 года.