Кайли Дженнер признали самой высокооплачиваемой знаменитостью до 30 лет

Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Рейтинг опубликовал журнал Forbes.

По данным экспертов, за год 21-летняя Дженнер за год заработала 166,5 млн долларов. Средства ей принесла собственная линия косметики Kylie Cosmetics.

На втором месте списка оказался 27-летний поп-музыкант Эд Ширан из Великобритании. Он заработал 110 млн долларов. Последний в топ-3 оказался 26-летний бразильский футболист Неймар, пополнивший свой счет на 90 млн долларов.

В верхней части списка также оказались музыканты Тейлор Свифт, The Weeknd, баскетболист Джеймс Харден и другие.