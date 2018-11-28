Фигуранту дела о теракте в петербургском супермаркете Лукьяненко ужесточили обвинение

Фигуранту дела о взрыве в магазине «Перекресток» в Петербурге Дмитрию Лукьяненко предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину обвиняют не только в совершении теракта, но и в незаконном изготовлении, а также хранении и перевозке взрывчатых веществ. Ранее вину по первой статье Лукьяненко признал.

Дата рассмотрения дела в Московском окружном военном суде еще не назначена. Предполагается, что заседание будет выездным и пройдет в Петербурге.

Взрыв в супермаркете на Кондратьевском проспекте произошел 27 декабря 2017 года. В камере хранения магазина сработало самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия пострадали 18 человек. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.

Лукьяненко состоит на учете в психдиспансере. Обвиняемый объяснил свои действия ненавистью к организаторам и адептам школы самосовершенствования «Дэир», чьи психологические тренинги он посещал ранее.