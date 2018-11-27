Скончался создатель «Губки Боба» Стивен Хилленберг

Автор мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны» Стивен Хилленберг скончался на 58 году жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Хилленберг умер из-за бокового амиотрофического склероза. Его диагностировали у аниматора в марте 2017 года.

Соболезнования выразил телеканал Nickelodeon, на котором транслировали «Губку Боба» и другие произведения, связанные с Хилленбергом.

«Стив наполнил сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» уникальным чувством юмора и наивностью, что принесло радость целым поколениям детей и семьям во всем мире», – отметили в компании.

Хилленберг родился в 1961 году. В 80-е годы он работал морским биологом, а позднее связал свою жизнь с мультипликацией.

В середине 90-х Хилленберг занимался мультсериалом «Новая жизнь Рокко». В 1999 году вышла первая серия «Губка Боб Квадратные Штаны», всего создано почти 250 эпизодов, а также две полнометражных ленты.