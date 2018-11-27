Картина дня: арест украинских моряков, «Ласточки» до Тосно и школьное задание про отца-фронтовика

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал арест задержанных украинских моряков.

До 25 января под стражей будут находиться 12 человек. Дела еще дюжины моряков будут рассмотрены позднее.

Украинцев подозревают в незаконном пересечении границы России. Им грозит до шести лет лишения свободы.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины в 20 км от берега. В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.

Второй темой, согласно «Монитору», стал запуск «Ласточек» между Петербургом и Тосно. Первыми об этом написали АБН (09:20), «Невские новости» (10:20) и «Мойка78» (10:45).

Скоростные электропоезда «Ласточка» курсировать между городами с 9 декабря.

«Ласточки» пойдут в ускоренном режиме с остановками на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино.

Время в пути следования на этом участке получится сократить на 14 минут. В среднем из Петербурга в Тосно и обратно на скоростном поезде можно будет добраться за 46 минут.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало школьное задание про письмо отцу на фронт. Быстрее всех об этом сообщили Regnum (13:05), «Невские новости» (15:55) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:45).

Ученице четвертого класса Александре дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт. Об этом рассказала в LiveJournal мать школьницы, научный сотрудник Российского института истории искусств, Ольга Федорченко.

«Задание не кажется мне хорошим: не хочу ставить своего впечатлительного ребенка в ситуацию, которая предлагается. Позже я спросила других родителей, что они думают по этому поводу, и нашла у них поддержку. Некоторые признались, что сами написали за ребенка это сочинение», – отмечает она.

Федорченко подчеркнула, что задание входит в учебное пособие «Литературное чтение для 4-го класса» по программе «Перспектива».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», ДП и Gazeta.SPb.