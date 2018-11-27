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Картина дня: арест украинских моряков, «Ласточки» до Тосно и школьное задание про отца-фронтовика

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© Фото: РИА «Новости»

Темы дня

Сколько человек поместили под стражу, когда запустят поезда и почему детей заставили написать письмо отцу на фронт.

Главной темой дня, по версии «Монитора», стал арест задержанных украинских моряков.

До 25 января под стражей будут находиться 12 человек. Дела еще дюжины моряков будут рассмотрены позднее.

Украинцев подозревают в незаконном пересечении границы России. Им грозит до шести лет лишения свободы.

В воскресенье, 25 ноября, три украинских корабля нарушили российские границы в Черном море. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины в 20 км от берега. В настоящий момент в Керчи находятся 24 украинских моряка. Трое из них ранены.

Второй темой, согласно «Монитору», стал запуск «Ласточек» между Петербургом и Тосно. Первыми об этом написали АБН (09:20), «Невские новости» (10:20) и «Мойка78» (10:45).

Скоростные электропоезда «Ласточка»  курсировать между городами с 9 декабря.

«Ласточки» пойдут в ускоренном режиме с остановками на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино.

Время в пути следования на этом участке получится сократить на 14 минут. В среднем из Петербурга в Тосно и обратно на скоростном поезде можно будет добраться за 46 минут.

Третьей темой, по данным «Монитора», стало школьное задание про письмо отцу на фронт. Быстрее всех об этом сообщили Regnum (13:05), «Невские новости» (15:55) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:45).

Ученице четвертого класса Александре дали домашнее задание написать письмо отцу на фронт. Об этом рассказала в LiveJournal мать школьницы, научный сотрудник Российского института истории искусств, Ольга Федорченко.

«Задание не кажется мне хорошим: не хочу ставить своего впечатлительного ребенка в ситуацию, которая предлагается. Позже я спросила других родителей, что они думают по этому поводу, и нашла у них поддержку. Некоторые признались, что сами написали за ребенка это сочинение», – отмечает она.

Федорченко подчеркнула, что задание входит в учебное пособие «Литературное чтение для 4-го класса» по программе «Перспектива».

Самыми оперативными в Петербурге оказались «Мойка78», ДП и Gazeta.SPb.

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