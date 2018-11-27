В Петербурге начали сбор новогодних подарков для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» начала новогоднюю акцию по сбору подарков для бездомных. Об этом сотрудники рассказали в социальных сетях.

Товары в «Ночлежке» принимают с 26 ноября по 23 декабря. Руководство организации хочет собрать 500 комплектов, чтобы подарить их подопечным ночного автобуса, постояльцам пунктов обогрева, клиентам консультационной службы и жильцам реабилитационного приюта.

«В каждом подарке – набор приятных, полезных и необходимых вещей: сладостей, консервов и средств личной гигиены. А шарфы, варежки и носки для подарка вяжут по всей стране волонтеры «Хурмы»», – отметили в «Ночлежке».

Для бездомных нужно собрать сахар, черный чай и печенье, пюре быстрого приготовления, тушенку, зубные щетки, фонарики и другие предметы. Полный список можно посмотреть на сайте организации.

Товары можно оставлять как в «Ночлежке», так и в благотворительных магазинах «Спасибо!».