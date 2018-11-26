«Навальный кидает людей совершенно бессовестно»: о чем рассказал Чубайс в интервью проекту «ещенепознер»

Шоу «ещенепознер», созданное общественно-культурным проектом «Открытая библиотека», опубликовало в интернете интервью с главой госкорпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом.

Политик, экс-министр финансов и бывший первый зампредседателя правительства РФ обсудил Навального, Немцова, оппозицию и другие темы. «Санкт-Петербург.ру» пересказывает самые интересные моменты интервью.

Борис Немцов, Анатолий Чубайс и Валентин Юмашев. Фото: Александр Макаров / РИА «Новости»

Серебреников

Чубайс прокомментировал дело «Седьмой студии» и домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова. По его словам, художественный руководитель театра «Гоголь-центр» – культурное явление мирового масштаба. Политик сравнил Серебренникова с режиссером Всеволодом Мейерхольдом.

«Я думаю, что это душераздирающая история. Те, для кого это значимо, должны найти в ней свой набор действий. Все, что делается в защиту Серебренникова, более чем правильно – снимаю шляпу перед людьми, которые борются», – сказал он.

Чечня

Глава «Роснано» отметил, что политик Борис Немцов, которого убили в 2015 году, предлагал построить забор вокруг Чечни, чтобы изолировать республику. Чубайс отметил, что ругался с ним из-за такой позиции, потому что она не решила бы проблем на Кавказе.

Он заявил, что решение нашел президент РФ Владимир Путин. По словам Чубайса, происходящее в Чечне сейчас и то, что было в конце 90-х и начале 00-х годов – «просто небо и земля».

Навальный

По мнению Чубайса, оппозиционный политик Алексей Навальный не похож на молодого Бориса Ельцина. Он считает, что «Навальный кидает людей совершенно бессовестно», а первый президент России был более надежным человеком. Чубайс добавил, что считает оппозиционера циничным человеком, который руководствуется собственными интересами.

Фото: Дмитрий Донской / Sputnik

Патриотизм

По словам Чубайса, быть в настоящее время русским патриотом – это значит думать о стране. «И не просто думать, а как-то стараться соотносить свою жизнь и свои действия со страной», – сказал он.

Политик вспомнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который сказал, что «главный враг патриотизма – это национализм».

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Оппозиция

Чубайс считает, что власть в России загнала оппозиционеров в такую нишу, где осталось мало конструктива. Он заявил, что политики, выступающие против действующей системы, хотят посадить нынешних чиновников в тюрьму, а о стране никто не думает.

Окуджава

Советский бард и поэт Булат Окуджава посвятил свое последнее стихотворение Чубайсу. Он написал его в клинике во Франции, где он скончался в 1997 году.

Чубайс рассказал, что получил рукопись стихотворения на свой день рождения 16 июня, через несколько дней после смерти Окуджавы.

Немцов

«Даже в период, когда мы шли разными дорогами, у нас были на самом деле очень взаимоуважительные отношения», – отметил Чубайс.

По его словам, у них не раз были споры и разногласия, но это не мешало их общению. Чубайс продолжает общаться с близкими Немцова.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

