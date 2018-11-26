В Смольном опровергли информацию о росте цен на проезд в метро и другом транспорте

Власти Петербурга опровергли информацию о повышении цен на проезд в общественном транспорте в 2019 году. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ряде СМИ появилась информация, что 10 декабря в правительстве Северной столице будет обсуждаться возможность роста цен. Издания ссылались на ответ комитета по тарифам на запрос партии «Справедливая Россия».

Глава комитета Дмитрий Коптин заявил, что в Смольном действительно проведут заседание. «Вопрос будет формально рассматриваться, но именно что с предложением сохранить действующие тарифы», – сказал он.

Тема повышения стоимости проезда затрагивается не в первый раз в 2018 году. В конце октября во время обсуждения законопроекта о трехлетнем бюджете в Смольном пообещали заморозить цены.