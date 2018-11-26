Умер итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи

В Риме скончался кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Бертолуччи умер после продолжительной болезни. Ему было 77 лет.

За 50 лет карьеры режиссер снял около двух десятков фильмов. Всемирную известность он получил в 1970 году после выхода картины «Конформист», а через два года прославился благодаря скандально известной ленте «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо.

В 1988 году фильм Бертолуччи «Последний император» получил премию «Оскар» как лучший фильм года. Спустя 23 года ему вручили награду Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство.