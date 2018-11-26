С дома купца Иоффа на Рубинштейна потребовали снять незаконные кондиционеры

В центре Петербурга на фасаде исторического дома купца Иоффа выявили незаконно установленные кондиционеры. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным ведомства, на доме №40 по улице Рубинштейна установлены пять блоков кондиционеров. В марте управляющая компания ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» выдала предписания, в которых требовалось предоставить разрешения на установку оборудования.

Позднее сотрудники прокуратуры выяснили, что необходимых документов нет, а собственники дома не давали согласие.

«Прокуратура района руководителю ООО «Жилкомсервис №2 Центрального района» внесла представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности», – добавили в ведомстве.

Дом купца Иоффа на «Пяти углах» был построен в 1914 году. Он признан объектом культурного наследия регионального значения.