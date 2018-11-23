В Михайловском замке создали экскурсионный проект для незрячих

Руководство Михайловского замка представило новый проект, который предназначен для незрячих и слабовидящих посетителей.

Специально для музея разработали деревянную модель замка, с помощью которой можно понять, как он выглядит. Помимо этого, разработана интерактивная экскурсия по парадным залам.

Специалисты создали рельефно-графический альбом. Он напечатан на специальной рельефообразующей бумаге с помощью специального нагревательного оборудования в Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих.

«Благодаря проекту незрячим и слабовидящим посетителям становятся доступны для восприятия сведения об истории создания Михайловского замка, рассказ об особенностях его архитектуры, а также знаменитые мифы и легенды, связанные с образом императора Павла I», – отметили в пресс-службе Русского музея.