Петербург и Гатчину соединят экологичные автобусы

Между Петербургом и Гатчиной в ближайшее время начнут курсировать новые автобусы, которые используют экологически безопасное газовое топливо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На путь между станцией метро «Московская» и Гатчиной выйдут 12 транспортных средств. Они будут курсировать по маршруту №18.

В каждом автобусе будет 47 мест. Транспорт оборудован системами безопасности, климат-контроля и большими багажными отсеками.

Автобусы будут ходить с интервалом не более 10 минут. Предполагается, что время прохождения всего маршрута составит 22 минуты.