В Хабаровске умер Аркадий Федотов, автор стихов для «Прощания славянки»

Поэт Аркадий Федотов умер в Хабаровске на 89-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры.

В 1965 году Федотов написал слова на мелодию марша «Прощание славянки». Он был не первым автором текста, но его вариант стал наиболее популярным.

Поэт родился в 1930 году в Киеве. В течение 35 лет он был музыкантом ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, где играл на валторне.

«За многолетний плодотворный труд Аркадий Яковлевич Федотов неоднократно получал дипломы и благодарности от командования Дальневосточного военного округа, администраций города и края. В 2006 году он стал лауреатом премии имения Якова Дьяченко администрации г. Хабаровска», – добавили в краевом Минкультуры.