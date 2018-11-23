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В Петербурге задержали предполагаемого вандала, закрасившего блокадную надпись на Невском

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© Фото: Instagram / @bannikova_a.a

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Правоохранители сомневаются в психическом здоровье бездомного мужчины.

Сотрудники петербургской полиции и ФСБ задержали жителя Северной столицы, которого подозревают в порче блокадной надписи на Невском проспекте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным правоохранителей, подозреваемый – безработный бездомный мужчина. Во время задержания он неадекватно себя вел.

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Предположительно, мужчина мог не осознавать, что делает, когда закрашивал блокадную надпись. В ближайшее время его отправят на психиатрическую экспертизу.

Инцидент с надписью «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна» произошел 19 ноября. Блокадная табличка была закрашена, ее очищал сотрудник ближайшей школы. Позднее сотрудники Музея городской скульптуры восстановили надпись.

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