На Апраксином дворе снесли 23 незаконных павильона (ФОТО)

Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели очередной рейд против нелегальных торговцев в Апраксином дворе. Проверку и снос незаконных павильонов провели днем 22 ноября.

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По требованию ведомства на рынке демонтировали 23 торговых точки. Среди них были отдельно стоящие прилавки и пристройки к другим павильонам, сообщает «Фонтанка».

Ранее власти Петербурга снесли 36 торговых точек, от которых избавились еще в середине года. Предприниматели нарушили закон и вернулись к работе на Апраксином дворе.