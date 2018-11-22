  • 22 Ноябрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 21:21 65.6661  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 21:21 74.8750  
Нефть($) 22.11.2018 62.95 0.60
Нефть(p) 22.11.2018 4160.48 +45.93

На Апраксином дворе снесли 23 незаконных павильона (ФОТО)

Автор:


© Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга
    следующая

    Темы дня

    Власти Петербурга постоянно демонтируют нелегальные точки, но продавцы возвращаются сюда работать.

    Сотрудники комитета по контролю за имуществом провели очередной рейд против нелегальных торговцев в Апраксином дворе. Проверку и снос незаконных павильонов провели днем 22 ноября.

    Читайте также:

    Концерн «Питер» преобразит Апраксин двор за 5,1 млрд рублей

    По требованию ведомства на рынке демонтировали 23 торговых точки. Среди них были отдельно стоящие прилавки и пристройки к другим павильонам, сообщает «Фонтанка».

    Ранее власти Петербурга снесли 36 торговых точек, от которых избавились еще в середине года. Предприниматели нарушили закон и вернулись к работе на Апраксином дворе.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество
      YouDo в Санкт-Петербурге

      Лучшее в Петербурге

      Топ-5 самых старых зданий Петербурга

      Меншиковский дворец, Благовещенская церковь Александро-Невской лавры и другие сооружения – в материале «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      В мире вкусов: гастрономические музеи Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах в Северной столице, где можно узнать об истории хлеба или специй со всего мира.

      читать далее →

      Топ-5 домов Петербурга с витражами

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о пяти домах в центре Северной столицы, где сохранились необычные исторические окна.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

      «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

      В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      22.11.18
      Преимущества квартиры в новостройке ЖК Реномэ
      19.11.18
      Бизнес-консалтинг: нужен ли он вам?
      15.11.18
      Бюджетный туризм в Санкт-Петербурге
      31.10.18
      «Билайн» предлагает флагманские модели Huawei по специальной цене
      25.10.18
      Рекомендации по выбору пиломатериалов для строительства загородной недвижимости
      23.10.18
      Винтовые сваи
      22.10.18
      Осень золотая: теплый октябрь вызвал бум в потреблении мобильного интернета
      19.10.18
      Коммерческий линолеум – чему отдать предпочтение

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram